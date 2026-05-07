Questa sera la squadra di basket torna in campo, segnando un momento di svolta per il suo destino. La partita rappresenta l'ultimo appuntamento con questa stagione, con l’allenatore e il giocatore più rappresentativi ancora in squadra. La squadra si prepara a questa sfida decisiva, che conclude un percorso di numerose partite giocate nel corso dell’anno. La gara si svolge in un palazzetto con un pubblico numeroso ad assistere.

The ’last dance’, ovvero l’ultimo ballo. Storie simili, storie di sport e in questo caso di basket. C’è un’analogia (con tutte le dovute proporzioni) tra quella che fu l’ultima trionfale stagione dei Chicago Bulls di Michael Jordan che nel 1997-98 chiusero un ciclo straordinario con l’ennesimo titolo Nba e quella che potrebbe essere l’ultimo passo prima dell’addio della Fortitudo di coach Attilio Caja e del presidente Stefano Tedeschi. Dopo tre anni vissuti tra tanti alti e qualche basso, potrebbe essere arrivato un momento della svolta in casa Effe, dove la compagine che si era formata per il dopo Muratori si è man mano andata trasformando....🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, il sogno riparte stasera. La ’Last Dance’ di Caja e Tedeschi

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