Dopo la sconfitta di Verona e l’eliminazione in semifinale, la squadra si concentra sui prossimi passi. Non sono in corso processi, ma si valutano i progetti futuri. La questione riguarda anche la guida tecnica, con possibili scelte tra l’attuale allenatore o un suo eventuale sostituto. La direzione sta considerando le opzioni per la panchina, senza ancora prendere decisioni definitive.

Non ci sono processi da fare, ma considerazioni sul futuro. La sconfitta di Verona e l’eliminazione in semifinale hanno lasciato un po’ di amaro in bocca. Senza Gianluca Della Rosa e Matteo Fantinelli e i lungodegenti Lorenzo Benvenuti e Valerio Mazzola la squadra ha comunque dato il massimo. Arrivando, nella stagione regolare, a un successo dalla promozione diretta. Il rimpianto maggiore, partendo dalla finale del 2024 con Trapani, è quello legato al fatto che mai, praticamente, l’Aquila ha potuto giocare al completo. E una Fortitudo con tutti gli elementi dell’organico, avrebbe potuto regalarsi un finale differente. Lunedì intanto si è chiuso il triennio di Attilio Caja in panchina e di Stefano Tedeschi alla guida della Fortitudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, dai saluti ai progetti. Cavina o Bechi per la panchina

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