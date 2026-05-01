Dai confini di Idomeni ai progetti tra Balcani e Verona | dieci anni di interventi e relazioni lungo la rotta migratoria

A dieci anni dalla sua fondazione, l'organizzazione ha seguito la rotta migratoria che collega i confini di Idomeni ai progetti attivi tra i Balcani e Verona. Nel corso di questo decennio, sono stati realizzati interventi di assistenza sul campo e iniziative di integrazione nel territorio veronese. La storia dell'organizzazione si sviluppa attraverso una serie di azioni concrete, tese a rispondere alle esigenze dei migranti lungo la rotta.

Nel decimo anniversario dalla sua fondazione, One Bridge To- ripercorre una traiettoria nata in emergenza e consolidata nel tempo, intrecciando interventi sul campo e iniziative sul territorio veronese. Il titolo scelto per le celebrazioni, “Una frontiera che si chiude - un percorso che si apre”.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Lungo il Po sulle orme di Soldati. Con la barca ai confini del DeltaRaccontò agli italiani la storia, le tradizioni, la natura e l’economia della Valle Padana, in otto puntate trasmesse dalla Rai. Leggi anche: "Ex mercato coperto, dieci anni di soli progetti" Panoramica sull’argomento Si parla di: Dai confini di Idomeni ai progetti tra Balcani e Verona: dieci anni di interventi e relazioni lungo la rotta migratoria. Al freddo, aspettando in eterno: ecco come si vive nel campo profughi di Idomeni, al confine tra Grecia e MacedoniaNel giorno del vertice europeo con la Turchia, migliaia di migranti restano sempre bloccati nel campo di Idomeni, in territorio greco al confine con Nel giorno del vertice europeo con la Turchia, ... it.euronews.com Tragedia dei migranti: forzano il confine, bloccati dai militariGevgelija, Macedonia (askanews) – Centinaia di migranti che erano riusciti ad attraversare il confine greco-macedone, chiuso da una settimana, sono stati bloccati in Macedonia, mentrealcune decine di ... affaritaliani.it