Fortezza Vecchia primi eventi dell' estate | concerto dei Gary Baldi Bros e lo spettacolo di Alessandro Paci

La Fortezza Vecchia si prepara ad accogliere i primi eventi della stagione estiva con due appuntamenti distinti. Il concerto dei Gary Baldi Bros aprirà la serie di manifestazioni, seguito dallo spettacolo di Alessandro Paci. Questi sono i primi due ospiti annunciati dalla Fortezza Nuova, che ha comunicato ufficialmente le date e i dettagli degli eventi. La programmazione estiva includerà ulteriori iniziative, ma al momento si conoscono solo le prime due date confermate.

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