Fortezza Vecchia primi eventi dell' estate | concerto dei Gary Baldi Bros e lo spettacolo di Alessandro Paci
La Fortezza Vecchia si prepara ad accogliere i primi eventi della stagione estiva con due appuntamenti distinti. Il concerto dei Gary Baldi Bros aprirà la serie di manifestazioni, seguito dallo spettacolo di Alessandro Paci. Questi sono i primi due ospiti annunciati dalla Fortezza Nuova, che ha comunicato ufficialmente le date e i dettagli degli eventi. La programmazione estiva includerà ulteriori iniziative, ma al momento si conoscono solo le prime due date confermate.
Gary Baldi Bros e Alessandro Paci. Questi i primi due ospiti annunciati dalla Fortezza Nuova in vista dell'estate. Il concerto della band si terrà il 26 giugno mentre lo spettacolo del comico l'11 luglio. “Nei prossimi giorni presenteremo anche il ricchissimo programma per i prossimi mesi”. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Austrias Most Beautiful City | Must-Visit Attractions in Salzburg
Sullo stesso argomento
“Melologhi Parlati”: concerto spettacolo al Conservatorio Alessandro ScarlattiNell’ambito della Stagione concertistica del Conservatorio Alessandro Scarlatti, si terrà in prima assoluta il concerto-spettacolo “Melologhi...
Livorno, l'Autorità portuale gestirà la Fortezza Vecchia per otto anni: oggi la firma dell'accordoL'Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale gestirà la parte culturale e turistica della Fortezza Vecchia per i prossimi otto anni.
Firma dell'accordo di collaborazione tra il Comune di Livorno e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per la gestione della Fortezza Vecchia. Martedì 19 maggio alle ore 10.00 Martedì 19 maggio alle ore 10.00 nella Sala Ferretti in Fortezz facebook
Festival dell’astronomia, tre giorni tra telescopi e conferenze in Fortezza VecchiaDal 22 al 24 maggio la Fortezza Vecchia ospita la quarta edizione dell’evento organizzato da A.L.S.A., Associazione Livornese Scienze Astronomiche con il patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale ... livornopress.it