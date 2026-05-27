All'ospedale “Dono Svizzero” di Formia è stato effettuato il primo prelievo di tessuto corneale. Si tratta di un intervento che rappresenta un passo importante per le operazioni di donazione e trapianto in quella zona. Il prelievo è stato eseguito con successo, segnando un nuovo punto di partenza per le procedure sanitarie locali. Non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sull’intervento o sui soggetti coinvolti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS All’ospedale “Dono Svizzero” di Formia è stato eseguito con successo il primo prelievo di tessuto corneale, un passaggio significativo per le attività di donazione e trapianto nel sud pontino. La donazione è stata possibile grazie al consenso dei familiari di una paziente di 76 anni, un gesto che consentirà di offrire una possibilità concreta a persone in attesa di trapianto. Le cornee trasferite a Roma. L’intervento è stato realizzato con la collaborazione della UOC di Oftalmologia Universitaria dell’ospedale “Fiorini” di Terracina. Al termine della procedura, le cornee sono state trasportate alla Banca degli Occhi di Roma, dove seguiranno il percorso previsto per la conservazione e il successivo utilizzo a fini di trapianto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Formia, primo prelievo di tessuto corneale all’ospedale “Dono Svizzero”

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