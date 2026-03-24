Il dono che vince il dolore | prelievo multiorgano all’ospedale Perrino

Grande prova di efficienza tra Brindisi, Bari e Napoli: il prelievo multiorgano restituisce speranza a nuovi pazienti grazie alla scelta consapevole di una donna BRINDISI – Nella notte silenziosa di Brindisi, tra le corsie dell’ospedale “Perrino”, si è compiuto un gesto di straordinaria umanità che trasforma il lutto in speranza. Una donna, che in vita aveva espresso chiaramente la volontà di donare, ha permesso l’avvio di una complessa macchina organizzativa per un prelievo multiorgano, conclusosi con successo alle prime luci dell’alba. L’operazione non è stata solo un successo medico, ma un esempio perfetto di cooperazione tra eccellenze del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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Primo prelievo multiorgano dell'anno al Perrino: "Il lutto trasformato in speranza"BRINDISI - Questa notte, tra il 9 e il 10 gennaio 2026, nell’ospedale Perrino di Brindisi, è stato effettuato un prelievo multiorgano da un uomo di...