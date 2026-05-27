Formazione di FAST su dipendenze e intelligenza artificiale
Due eventi organizzati da FAST si sono concentrati su dipendenze e intelligenza artificiale. Durante le sessioni, sono stati affrontati i rischi legati all'uso di tecnologie digitali e le possibili soluzioni. Sono intervenuti esperti e professionisti del settore, che hanno presentato dati e analisi su questi temi. Le iniziative si sono svolte in diverse città italiane e sono state rivolte a operatori e cittadini interessati.
La formazione di FAST su dipendenze e intelligenza artificiale. Due nuovi eventi dedicati alla formazione in programma presso il Centro congressi FAST – federazione delle associazioni scientifiche e tecniche organizzati d’intesa con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e UGIS – Unione giornalisti italiani scientifici. Raccontare le dipendenze: deontologia per una corretta informazione tra responsabilità, linguaggi e strumenti. Giovedì 11 giugno dalle ore 13:30 la giornalista e scrittrice Giovanna Guiso modera l’incontro dedicato alla comprensione e interpretazione di dati scientifici e di come utilizzarli correttamente senza un taglio sensazionalistico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
AI on the Edge LESSON 34 SUPPLEMENT: Simple Improvement to FPS
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