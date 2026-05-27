formazione di fast su dipendenze e intelligenza artificiale

Notizia in breve

Due eventi organizzati da FAST si sono concentrati su dipendenze e intelligenza artificiale. Durante le sessioni, sono stati affrontati i rischi legati all'uso di tecnologie digitali e le possibili soluzioni. Sono intervenuti esperti e professionisti del settore, che hanno presentato dati e analisi su questi temi. Le iniziative si sono svolte in diverse città italiane e sono state rivolte a operatori e cittadini interessati.