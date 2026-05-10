Formaggi vini e macarons | torna il ‘Mercatino regionale francese’

Da venerdì 15 a domenica 17, il centro di Cento ospita nuovamente il ‘Mercatino regionale francese’, un evento che porta in città i sapori e i profumi dei prodotti d’oltralpe. La manifestazione si svolge in corso del Guercino, con orari che vanno dalle prime ore del mattino fino alla sera, offrendo ai visitatori la possibilità di gustare formaggi, vini e macarons provenienti dalla Francia.

Il ‘Mercatino regionale francese’, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe torna nuovamente a Cento in corso del Guercino, da venerdì 15 a domenica 17 (venerdì dalle 12 alle 20, sabato dalle 9 alle 23 e domenica dalle 9 alle 20). Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayL’evento è.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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