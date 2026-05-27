Forlì riscopre il suo tenore | boom di visite per il ciclo Le dimore di Angelo Masini
A Forlì si è concluso il ciclo di visite guidate dedicate alle dimore di Angelo Masini, con l’ultimo tour a Villa Serughina di Villafranca. Le visite sono state condotte da Filippo Tadolini e Gabriele Zelli e hanno permesso di visitare anche Palazzo Sassi Masini, Casa Masini (Il Castellaccio) e Villa Gesuita. L’iniziativa ha registrato un incremento di partecipanti rispetto alle edizioni precedenti.
Con le visite guidate a Villa Serughina di Villafranca, condotte da Filippo Tadolini e Gabriele Zelli, si è concluso il ciclo di iniziative denominato "Le dimore di Angelo Masini", che ha consentito di far conoscere anche Palazzo Sassi Masini, Casa Masini (Il Castellaccio) e Villa Gesuita, già di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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