Tutto esaurito e standing ovation al nuovo Auditorium | Forlì celebra il mito del tenore Masini
Tutto esaurito e applausi per il concerto di mercoledì sera presso il nuovo Auditorium Conad-Città di Forlì. L’evento ha visto protagonista l’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta da Aldo Sisillo, accompagnata dai cantanti Seonjin Ko, Anna Trotta e Timoteo Bene Junior. La serata ha attirato un pubblico numeroso, che ha mostrato il proprio entusiasmo con una standing ovation al termine dell’esibizione. La performance ha celebrato il talento del tenore, portando il pubblico a premiarlo con lunghi applausi.
Standing ovation e applausi finali per il concerto di ieri sera, mercoledì, al nuovo Auditorium Conad-Città di Forlì, dell’Orchestra Filarmonica Italiana, diretta da Aldo Sisillo, con le voci della soprano Seonjin Ko, della mezzosoprano Anna Trotta e del tenore Timoteo Bene Junior. L’evento, che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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