Tornano alla Casa di Riposo Pietro Zangheri i "Concerti Lirici di Primavera", rassegna giunta quest'anno alla sua terza edizione. L'iniziativa di quest'anno assume un rilievo particolare poiché coincide con il centenario della scomparsa del tenore forlivese Angelo Masini (1854-1926), a cui. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

“Angelo Masini, un’eredità viva”: al via l’anno delle celebrazioni per il Tenore AngelicoNei giorni scorsi, nella Sala Aurora di Palazzo Albicini, il Lions Club Forlì Host ha organizzato un meeting dedicato a “Angelo Masini.

Il centenario del tenore Masini: “Proviamo a immaginare la sua voce d’angelo”Forlì, 15 febbraio 2026 – La voce di Angelo Masini è andata perduta (per quanto non siano perse, invece, le speranze di ritrovare le registrazioni,...

Si parla di: Forlì omaggia il tenore Angelo Masini: al via la rassegna lirica con i giovani talenti.

Omaggio ad Angelo Masini. L’Erf ‘apre’ le celebrazioniConcerto lirico martedì sera alla Sala Sangiorgi per Forlì Grande Musica in vista delle iniziative per il centenario della scomparsa del celebre tenore. La città si prepara a celebrare uno dei suoi ... ilrestodelcarlino.it

Otto concerti nel nome di Angelo MasiniAl via la rassegna in omaggio al grande tenore nel centenario dalla sua scomparsa. Domani sera il tema sarà ’Lirica che passione’ La città si sta preparando ad un anniversario molto importante, e lo ... ilrestodelcarlino.it