Il consiglio comunale del 23 aprile ha approvato le variazioni del bilancio di previsione 2026-2028, con il sindaco che ha annunciato una variazione significativa sugli investimenti. La discussione si è concentrata sui numeri relativi alle modifiche finanziarie approvate, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sulle motivazioni alla base di queste variazioni. La delibera permette all’amministrazione di modificare le allocazioni di risorse previste nel piano finanziario triennale.

"La variazione sugli investimenti è corposa". Il consiglio comunale del 23 aprile ha permesso all’amministrazione di annunciare le variazioni del bilancio di previsione 2026-2028. Le modifiche, illustrate dal sindaco Andrea Baldini, riguardano diversi interventi e i relativi finanziamenti. Nel corposo elenco delle variazioni, vengono menzionate le risorse sulla Delizia di Benvignante, per completare le opere in corso, e anche sulla parte corrente per l’iniziativa ‘Ferrara sotto le stelle’: nel mese di luglio la Delizia ospiterà i ‘Kings Of Convenience’ e i ‘Marlene Kuntz’. Per quanto riguarda gli eventi e spettacoli, Baldini ha annunciato che sarà finanziata ancora la fiera cittadina, con un importo di circa 50 mila euro, e la stagione teatrale del Fluttuanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, l’annuncio del sindaco: "La variazione è corposa". I numeri

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