La nuova stagione del parco Marenzi | riapre dopo i lavori di ripristino del laghetto

Con l’arrivo dell’estate, il Parco Marenzi di Bergamo riapre al pubblico dopo i lavori di ripristino del laghetto. Il parco, che rappresenta uno degli spazi verdi principali della città, è ora accessibile ai cittadini che desiderano passeggiare, leggere o semplicemente rilassarsi in un ambiente tranquillo. La riapertura segna la fine dell’intervento di manutenzione e la ripresa delle attività all’interno dell’area verde.

Con l’estate alle porte il Parco Marenzi, polmone verde della città di Bergamo riapre ai cittadini che sono in cerca di un luogo tranquillo dove poter passeggiare, leggere, rilassarsi e fuggire anche solo per un istante dal caos cittadino. A tal proposito, Oriana Ruzzini, Assessora alla Transizione ecologica ambiente e verde evidenzia l’entusiasmo dietro alla riapertura della piccola oasi in via Frizzoni. “Riapriamo questo parco dopo una serie di interventi realizzati in più fasi: dal recupero del pozzo al riempimento del laghetto con acqua potabile, necessario per risolvere le perdite idriche -dichiara l’Assessora-. Queste non rappresentavano solo uno spreco d’acqua, ma causavano anche danni strutturali agli edifici circostanti”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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