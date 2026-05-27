Forbidden fruit anticipazioni dal 30 maggio al 5 giugno 2026 | cresce la tensione tra ?ahika ed Ender

Tra il 30 maggio e il 5 giugno, Forbidden Fruit andrà in onda tutti i giorni nel daytime e proporrà episodi extra in prime time il giovedì su Canale 5. La trama si concentra sulla crescente tensione tra i personaggi di Ahika ed Ender, con nuovi colpi di scena previsti nelle puntate inedite. La programmazione include anche episodi supplementari serali, ampliando la narrazione della serie. Le puntate inedite continueranno a sviluppare i conflitti tra i protagonisti principali.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 30 maggio al 5 giugno l’appuntamento è tutti i giorni in daytime, e il giovedì sera con episodi extra in prime time su Canale 5. Al centro delle trame troveremo le tensioni tra Ender e?ahika. Le due saranno impegnate in una “guerra” senza esclusione di colpi. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit. Tornato alla guida della Holding, Halit si dedica alla riorganizzazione degli equilibri aziendali. Argun sceglie Ender come sua stretta collaboratrice, e mette in secondo piano?ahika. L’imprenditore conferma poi Kerim come suo manager. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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FORBIDDEN FRUIT ANTICIPAZIONI:Ender umilia ahika davanti a tutti e La caccia dall'azienda

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