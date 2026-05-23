© FOX Turchia Dopo essersi sbarazzata di Nadir K?l?ç per acquisire tutto il suo patrimonio, la perfida?ahika Ekinci progetta un nuovo omicidio. Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, che segnano il termine della terza e l’inizio della quarta stagione, la dark lady della dizi cerca infatti di sbarazzarsi della cognata Ender Çelebi e organizza nei minimi dettagli uno sfortunato incidente d’auto. Tuttavia, grazie a Caner che si rende conto di tutto quanto, il piano non riesce e?ahika è costretta a cedere a Ender parte delle sue azioni della Argun Holding per evitare che racconti tutto quanto al fratello Kaya. Nei prossimi giorni, Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 la domenica alle 15. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 24 al 30 maggio 2026: ?ahika cerca di uccidere Ender

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forbidden fruit Anticipazioni Dal 12 al 13 Maggio Il piano di Ender per Yildiz e Nadir

Sullo stesso argomento

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 13 al 18 aprile 2026: Ender e Yildiz di nuovo alleate contro SahikaLa nuova settimana di Forbidden Fruit 3, in onda su Canale 5 dal 13 al 18 aprile, si preannuncia ricca di intrighi, gelosie e situazioni al limite...

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 29 marzo al 4 aprile 2026: Halit si allea con ?ahika per contrastare Ender e Nadir© US MediasetUn’alleanza inaspettata movimenta le prossime puntate di Forbidden Fruit.

[SPOILER] Forbidden Fruit: anticipazioni venerdì 22 maggio! Il piccolo Halit Can finisce in ospedale reddit

Forbidden fruit, trame 23 e 24 maggio #23maggio #24maggio #anticipazioni #forbiddenfruit x.com

Forbidden fruit, anticipazioni dal 23 al 29 maggio 2026: Halit è finito davvero in bancarotta?La situazione finanziaria di Halit Argun al centro delle trame Forbidden fruit puntate in onda dal 23 al 29 maggio su Canale 5. superguidatv.it

Forbidden Fruit 3, anticipazioni 23 maggio: Ender spiazza Sahika nella nuova puntata della soapLe anticipazioni di Forbidden Fruit 3 del 23 maggio: Halit si adatta a fare il contabile in un supermarket, mentre Ender sorprende Sahika ... bestmovie.it