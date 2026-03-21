Dal 22 al 28 marzo 2026, Forbidden Fruit mostra Ahika Ekinci che avvelena Halit, Yildiz, Ender e Aysel prima di lasciare la città. La vendetta di Ahika si concentra su questi personaggi e si sviluppa nelle puntate della settimana. La serie si concentra sugli eventi che coinvolgono i protagonisti in un contesto di tensione e azione.

© US Mediaset La vendetta di?ahika Ekinci è al centro della scena delle prossime puntate di Forbidden Fruit. Appena Halit Argun decide di dare una nuova possibilità al suo matrimonio con Yildiz Yilmaz,?ahika riceve dal “complice” Nadir K?l?ç l’ordine di lasciare la città, visto che non è riuscita a farsi sposare dall’imprenditore. Prima di andare via, la Ekinci decide però di vendicarsi a modo suo, avvelenando non solo Halit e Yildiz, ma anche la domestica Aysel e la nemica Ender Çelebi. Nei prossimi giorni, Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 la domenica alle 14.40, dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 22 al 28 marzo 2026: ?ahika avvelena Halit, Yildiz, Ender e Aysel e lascia la città

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