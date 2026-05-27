Fontaniva rinnova i parchi giochi | oltre 19mila euro per la manutenzione
Il Comune di Fontaniva ha stanziato 19.093 euro per la manutenzione delle attrezzature nei parchi giochi delle aree verdi comunali.
Il comune di Fontaniva ha disposto un investimento di 19.093 euro per la manutenzione delle attrezzature ludiche presenti nei parchi giochi delle aree verdi comunali.L’azione nasce a seguito delle verifiche effettuate sul livello complessivo di sicurezza dei giochi e dei relativi accessori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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