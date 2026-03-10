Alunna si frattura una vertebra durante esercizio di ginnastica a scuola | in Appello alla famiglia oltre 19mila euro di risarcimento

Il 12 maggio 2014, un'alunna si è fratturata una vertebra durante una lezione di ginnastica a scuola. La famiglia ha avviato un procedimento legale chiedendo un risarcimento di oltre 19mila euro. La richiesta riguarda i danni subiti dall'alunna durante l'esercizio di educazione fisica, che si è concluso con la frattura. La causa è arrivata all’Appello.

Il 12 maggio 2014, durante lo svolgimento di una prova di educazione fisica finalizzata all'ammissione all'esame di Stato, una candidata privatista cadde sul pavimento della palestra di un istituto superiore statale di Milano, riportando la frattura di una vertebra (L1) e una lesione al polso sinistro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

