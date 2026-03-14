Sentiero del Tidone il bilancio | Quasi la totalità delle uscite per manutenzione percorso oltre 15mila euro

L’associazione Sentiero del Tidone ha tenuto la sua cena annuale presso il Ristorante San Giorgio a Genepreto di Alta Val Tidone. Nel bilancio dell’associazione, si evidenzia che la maggior parte delle spese, oltre 15 mila euro, è stata destinata alla manutenzione del percorso. La cifra rappresenta quasi l'intero importo speso per le uscite legate alla cura e al mantenimento del sentiero.

La cena annuale di presentazione del consuntivo 2025, votato all’unanimità: circa 13mila euro il totale complessivo delle entrate Il Ristorante San Giorgio a Genepreto di Alta Val Tidone è stata la location della tradizionale cena annuale dell'associazione Sentiero del Tidone. «Come già avvenuto negli anni precedenti - scrive l’associazione - la serata è stata occasione per la presentazione del bilancio consuntivo 2025 del sodalizio valtidonese, redatto secondo gli schemi previsti dagli enti del terzo settore, che è stato dettagliato dal tesoriere Carlo Mori a tutti i presenti e votato all'unanimità: tra le voci di entrata vengono... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Leggi anche: Quasi 15mila multe e un milione di euro: l’autovelox che gonfia le casse del Comune Gubbio, approvato il bilancio preventivo: "Imu e tassa di soggiorno invariate, esenzione Irpef fino a 15mila euro"Il bilancio preventivo del 2026, uno dei più importanti atti di qualsiasi amministrazione comunale, è stato approvato dal Consiglio comunale di...