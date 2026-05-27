Fondi per le spiagge libere pugliesi | al via i bandi regionali del progetto ' Mare Democratico'

Sono stati aperti i bandi regionali del progetto 'Mare Democratico' per finanziare le spiagge libere pugliesi. L’obiettivo è rendere le spiagge più accessibili, sostenibili e prive di barriere architettoniche, offrendo servizi gratuiti. Il progetto prevede l’assegnazione di fondi per migliorare l’inclusione e la fruibilità delle aree costiere. Le iniziative si concentrano sull’eliminazione degli ostacoli e sull’ampliamento dei servizi per tutti i cittadini.

Un litorale pugliese sempre più inclusivo, sostenibile e accessibile a tutti, senza barriere architettoniche e con servizi completamente gratuiti. È questo l'obiettivo della strategia regionale denominata ‘Mare Democratico’, entrata ufficialmente nella sua fase operativa. Dal 22 maggio sono. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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