“Una scelta politica e non artistica“. Una decisione che va “oltre la fantascienza“, una “censura che nega la ricerca di verità“.Il mancato finanziamento con fondi pubblici al docufilm suGiulio Regenidiventa un caso e alla Camera arrivano le interrogazioni di Partito Democratico, Più Europa e Avs, che chiedono urgenti risposte al ministro della CulturaAlessandro Giuli. Il documentario “Giulio Regeni, tutto il male del mondo“, diretto da Simone Manetti e vincitore del Nastro della Legalità 2026, ripercorre la storia delricercatore italiano rapito, torturato, ucciso in Egitto nel 2016. Una storia in cui non è ancora stato trovato un colpevole e che ha scosso profondamente l’Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Fondi negati al docufilm su Regeni, Giuli nel mirino dell’opposizione: “Decisione politica”

Niente finanziamenti al film su Regeni, opposizioni contro Giuli: "É una scelta politica""Il Gruppo Pd della Camera ha depositato un’interrogazione parlamentare al ministro della Cultura Alessandro Giuli (foto) per chiarire per quali...

“Una scelta politica”, il produttore Procacci contro la decisione di escludere il documentario su Regeni dai fondi statali“Questa è una battaglia politica, ma dovrebbe interessare tutti gli italiani, non certo soltanto una parte.

Temi più discussi: Fondi negati al docufilm su Regeni, il ministro Giuli sotto accusa; Fondi MIC negati al docufilm, prossimamente nelle aule di atenei italiani e Parlamento europeo - Pressenza; Bocciato il film su Regeni. La commissione del Mic: Nessun interesse culturale; Giulio Regeni, il film bocciato dal ministero scatena la bufera: fondi negati al documentario, esplode il caso Giuli.

Fondi negati al docufilm su Regeni, il ministro Giuli sotto accusaIl Partito democratico, Alleanza Verdi e sinistra e +Europa hanno annunciato interrogazioni parlamentari sull’esclusione del docufilm Tutto il male del mondo, che racconta la storia giudiziaria del se ... editorialedomani.it

Al docufilm su Giulio Regeni negati i fondi pubblici, per il ministero di Giuli manca di interesse culturaleL’egemonia culturale della destra riparte dal mancato finanziamento pubblico al docufilm su Giulio Regeni. La scelta presa dal Mic, il ministero della Cultura guidato da Alessandro Giuli, di negare fo ... msn.com

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COMUNICATO STAMPA: Fondi contrattuali bloccati all’AOU di Sassari: “Diritti negati, relazioni sindacali paralizzate. Ora basta, pronti alla mobilitazione e al ricorso al Giudice del Lavoro”. Sassari, 01/04/2026 Non è più tollerabile che a pagare il prezzo di ritar - facebook.com facebook