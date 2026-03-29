Domenica 29 marzo, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si terrà un evento con Giovanni Lindo Ferretti. Cantante, autore e scrittore, Ferretti è riconosciuto come una delle figure più influenti nel panorama musicale italiano. La sua presenza è annunciata come parte di una serata dedicata alla musica e alla cultura.

Cantante, autore e scrittore, Giovanni Lindo Ferretti è una delle figure artistiche più influenti del panorama musicale nazionale. Dopo gli studi al Dams degli esordi e dopo aver lavorato cinque anni come operatore psichiatrico, decide di abbandonare l’Emilia e di viaggiare per l’Europa: a Berlino incontro Massimo Zamboni, con il quale nel 1982 fonda i CCCP Fedeli alla Linea. Il progetto traverserà l’Italia e le capitali della nuova Europa, per sciogliersi nel 1990, dopo i concerti di Mosca e Leningrado. Nel 1991 fonda i dischi del Mulo, etichetta discografica indipendente che dal 1994 confluisce nel Consorzio Produttori Indipendenti (CPI) e nel 1992, sempre con Zamboni, fonda il Consorzio Suonatori Indipendenti (CSI), di cui hanno fatto parte anche Gianni Maroccolo, Francesco Magnelli, Giorgio Canali e Ginevra Di Marco. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Giovanni Lindo Ferretti domenica 29 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Articoli correlati

Giovanni Lindo Ferretti torna in concerto: ecco l'appuntamento a UdineServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Cantante, autore e scrittore, Giovanni Lindo Ferretti è una...

Giovanni Lindo Ferretti al Teatro Verdi di Firenze: parola, canto e suono attorno a testi poetici e autobiograficiUno spettacolo che intreccia parola, canto e suono attorno ai testi poetici e autobiografici di Giovanni Lindo Ferretti.

Altri aggiornamenti su Giovanni Lindo Ferretti

Temi più discussi: GIOVANNI LINDO FERRETTI al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con il concerto PERCUOTENDO. IN CADENZA; Non fare di me un idolo: il ritorno dei C.S.I. 30 anni dopo; Carone, Fabbrini, Lindo Ferretti, Pietromarchi ospiti ad Amici e nemici; Martedì 31 marzo Giovanni Lindo Ferretti al Teatro Morlacchi di Perugia.

Scaletta Giovanni Lindo Ferretti a Udine, 29 marzo 2026Giovanni Lindo Ferretti in concerto a Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Domenica 29 marzo nuovo live da solista di Giovanni Lindo Ferretti, in attesa di rivederlo in estate per le reunion dei CSI ... msn.com

Giovanni Lindo Ferretti a Perugia: concerto-spettacolo a teatro e incontro in libreriadi D.N. Quella di martedì 31 marzo sarà una giornata da ricordare per la città di Perugia. L’icona del punk d’autore e della parola scolpita, Giovanni Lindo Ferretti, è atteso per il suo spettacolo al ... umbria24.it

Giovanni Lindo Ferretti torna a teatro con PERCUOTENDO. IN CADENZA Un tempo sospeso tra parola, silenzio e presenza. Teatro Dal Verme, Milano 2 aprile 2026 Biglietti in vendita su Eilo e nei punti vendita autorizzati https://bit.ly/giolindomil - facebook.com facebook