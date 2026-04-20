La Filarmonica Arturo Toscanini ha presentato un concerto tra Parma e Ferrara, incentrato sul tema Il tempo degli eroi, con un programma dedicato a Beethoven. L’evento ha visto protagonisti il violinista Midori e il direttore Claudio Abbado, che hanno portato in scena le composizioni del compositore tedesco. La serata si è svolta in diversi luoghi delle due città, offrendo un’interpretazione delle opere di Beethoven.

La Filarmonica Arturo Toscanini porta il tema Il tempo degli eroi tra Parma e Ferrara con un programma dedicato a Beethoven. Gli appuntamenti sono fissati per il 22 aprile alle 20.30 presso l’Auditorium Paganini di Parma e per il 23 aprile alle 17 al Teatro Abbado di Ferrara. Sul podio della compagine orchestrale si schiera Roberto Abbado, figura che ricopre la direzione musicale della Korean National Symphony Orchestra e quella principale della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, oltre ad essere insignito del Premio Abbiati. Accanto al direttore, la scena sarà dominata dal talento della violinista giapponese Midori. Il percorso sonoro proposto esplora le vette dell’eroismo attraverso due pilastri della scrittura beethoveniana: il Concerto per violino e orchestra in re maggiore Op.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Beethoven tra Parma e Ferrara: l’eroismo di Midori e Abbado

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