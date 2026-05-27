Fogna pluviale a Ceglie e Carbonara | il Consiglio comunale chiede alla Regione di sbloccare i fondi per il secondo stralcio

Il Consiglio comunale ha chiesto alla Regione di sbloccare i fondi per il secondo stralcio dei lavori sulla rete di fogna pluviale nelle zone di Ceglie e Carbonara. La richiesta mira a ottenere l'anticipo dei finanziamenti necessari per completare le opere di realizzazione. La richiesta è stata presentata in sede di deliberazione, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di sblocco.

"La Regione sblocchi l'anticipo dei fondi per completare i lavori di realizzazione della fogna pluviale a Ceglie e Carbonara". E' questa in sintesi la richiesta contenuta in un ordine del giorno approvato ieri dal Consiglio comunale di Bari.I lavori per la fogna e la richiesta alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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