Fognatura pluviale a Carbonara lavori verso la conclusione | Meno rischi per il quartiere
I lavori sulla fognatura pluviale a Carbonara sono in fase di completamento, con un avanzamento anticipato rispetto ai tempi previsti. Le operazioni nel cantiere continuano per installare la rete di drenaggio destinata alle acque meteoriche nell’area tra Ceglie e il quartiere. La conclusione delle opere dovrebbe ridurre i rischi legati alle alluvioni nel quartiere.
I lavori sono entrati nella fase conclusiva, in anticipo rispetto al gronoprogramma. Continuano gli interventi nel cantiere della fognatura pluviale a Carbonara, un progetto che prevede la realizzazione di una rete di drenaggio per la gestione delle acque meteoriche nell’area compresa tra Ceglie. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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