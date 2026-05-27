Foggia svela il Monumento alle vittime dei bombardamenti del ' 43 | cerimonia e strade chiuse

Domani alle 10:00, nel centro della città, si terrà l’inaugurazione di una locomotiva storica e di una stele commemorativa. La locomotiva Gr. 880 n. 09, restaurata, sarà esposta in una piazza centrale, accanto a una stele dedicata ai ferrovieri morti durante i bombardamenti del 1943. Le strade vicine saranno chiuse temporaneamente per consentire la cerimonia.

Domani, giovedì 28 maggio, alle 10:00, ci sarà l’inaugurazione della Locotender Gr. 880 n. 09 e della stele commemorativa del sacrificio dei ferrovieri nei bombardamenti del ‘43, restaurata e traslata grazie all’impegno tecnico ed economico di Fondazione FS Italiane e di altre società del Gruppo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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