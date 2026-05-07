Civitavecchia | memoria e mostre per i caduti dei bombardamenti del ’43

A Civitavecchia si terranno cerimonie per ricordare i civili uccisi durante i bombardamenti del 1943. Durante l’evento, saranno esposte alcune fotografie e documenti storici provenienti da archivi statunitensi, che testimoniano gli eventi di quel periodo. Le commemorazioni si svolgeranno in vari luoghi della città, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali. La comunità si riunirà per rendere omaggio alle vittime di quegli atti bellici.

? Cosa scoprirai Dove si svolgeranno le cerimonie per onorare i caduti del '43?. Quali documenti storici sono stati estratti dall'archivio USA?. Come ha cambiato il volto della città il tragico bombardamento?. Chi curerà la mostra fotografica alla Rocca del Porto Storico?.? In Breve Cerimonia ore 11:00 con deposizione corone in via Aurelia Nord e via Mazzini.. Mostra fotografica Amici del Fondo Ranalli alla Rocca del Porto fino al 18 maggio.. Esposizione archivio USA presso la Casa della Memoria in Piazza Leandra 3.. Coinvolgimento della Società Storica Civitavecchiese per ricostruzione documentale del conflitto.. Civitavecchia si prepara a onorare le vittime dei bombardamenti del 1943 con una serie di commemorazioni e mostre culturali che inizieranno giovedì 14 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Civitavecchia: memoria e mostre per i caduti dei bombardamenti del ’43 Notizie correlate Castel del Piano: il centenario tra memoria dei caduti e il parco? Cosa sapere Castel del Piano celebra il centenario del Monumento ai Caduti il 9 maggio. L’obelisco dei Caduti ritrova la memoriaI monumenti, spesso, non sono solo testimoni passivi del tempo che passa, a volte sanno essere riflettori puntati sul passato, pietre d’inciampo... Panoramica sull’argomento Si parla di: Santa Fermina in mostra alla Casa della Memoria; Musei gratis domenica 3 maggio: tutte le mostre in programma e visitabili. Santa Fermina in mostra alla Casa della MemoriaLa devozione si racconta anche attraverso le immagini. In occasione dei festeggiamenti per Santa Fermina, la Casa della Memoria si conferma spazio vivo di cultura e tradizione con una nuova mostra fot ... civonline.it