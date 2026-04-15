A Latina l’inaugurazione del Monumento ai Marinai d’Italia Le strade chiuse

A Latina sabato 18 aprile si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del Monumento ai Marinai d’Italia, che si terrà sul lungomare della città. Per l’occasione, alcune strade saranno chiuse al traffico durante lo svolgimento dell’evento. La cerimonia avrà inizio in mattinata e prevede la presenza di autorità locali e rappresentanti delle forze armate.

E’ in programma per la mattina di sabato 18 aprile sul lungomare di Latina la cerimonia di inaugurazione del Monumento ai Marinai d’Italia. L’opera, che vuole essere un solenne tributo ai marinai che hanno servito la Nazione e che si erge a memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita tra.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sul lungomare di Latina un monumento dedicato ai marinai d’Italia Domenica torna Vivicittà, ecco tutte le strade chiuse a LatinaDomenica torna Vivicittà a Latina e sono diverse le strade chiuse, come specifica l'ordinanza del Comune di Latina pubblicata sull'albo pretorio che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Monumento ai Marinai d’Italia, sabato 18 aprile l’inaugurazione; Riapre lo storico Caffè Poeta in piazza del Popolo nel segno della cultura; Latina, riapre il Caffè Poeta: inaugurazione il 9 aprile in Piazza del Popolo; Latina, riaccende le luci il Caffè Poeta: inaugurazione in Piazza del Popolo. Latina, riapre il Caffè Poeta: inaugurazione il 9 aprile in Piazza del PopoloLATINA – Riapre a Latina il Caffè Poeta, al civico 12 di piazza del Popolo, storico punto di riferimento del centro cittadino, oggi Bistrot letterario. L’appuntamento domani, giovedì 9 aprile alle 19, ... radioluna.it Sul lungomare di Latina un monumento dedicato ai marinai d’ItaliaL’inaugurazione il 18 aprile nel piazzale dei Navigatori a Foce Verde. L’iter seguito dal Comune in collaborazione con le sezioni locali dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e della Lega Naval ... latinatoday.it LATINA/LENOLA: La Sacra Immagine sarà accolta nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria Goretti facebook