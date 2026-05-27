Focus di Federalberghi | Sostenibilità fondamentale

La sostenibilità è percepita dagli albergatori toscani come una leva di competitività e non solo come un obbligo ambientale. E’ uno dei principali risultati emersi dalla ricerca ‘Innovazione verde nell’ospitalità Toscana: il contributo del settore alla transizione circolare’, presentata a Pisa nel convegno promosso da Federalberghi Toscana nell’aula magna della Scuola Superiore Sant’Anna. E’ stata condotta dal centro interdisciplinare sulla sostenibilità e il clima dell’istituzione accademica pisana su un campione di 72 strutture prevalentemente indipendenti. Solo il 13% opera in edifici di recente costruzione e dall’analisi emergono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Focus di Federalberghi: Sostenibilità fondamentaleLa ricerca condotta dalla Scuola Superiore Sant’Anna evidenzia come gli obblighi ambientali siano ormai intesi come leva della competitività. lanazione.it

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Federalberghi Toscana riunisce a Pisa il mondo del turismo: focus su sostenibilità, economia circolare e futuro dell’ospitalitàConvegno di Federalberghi Toscana il 26 maggio alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, tema: economia circolare e sostenibilità nel turismo toscano. maremmanews.it