Focus di Federalberghi | Sostenibilità fondamentale
Gli albergatori toscani considerano la sostenibilità più di un semplice obbligo ambientale, vedendola come una leva di competitività. Secondo un’indagine di Federalberghi, il settore alberghiero locale attribuisce grande importanza alle pratiche sostenibili per migliorare la propria posizione sul mercato. La percezione diffusa è che integrare politiche sostenibili possa portare benefici concreti, oltre che rispettare le normative ambientali. La conferma arriva dai dati raccolti tra gli operatori del settore.
La sostenibilità è percepita dagli albergatori toscani come una leva di competitività e non solo come un obbligo ambientale. E’ uno dei principali risultati emersi dalla ricerca ‘Innovazione verde nell’ospitalità Toscana: il contributo del settore alla transizione circolare’, presentata a Pisa nel convegno promosso da Federalberghi Toscana nell’aula magna della Scuola Superiore Sant’Anna. E’ stata condotta dal centro interdisciplinare sulla sostenibilità e il clima dell’istituzione accademica pisana su un campione di 72 strutture prevalentemente indipendenti. Solo il 13% opera in edifici di recente costruzione e dall’analisi emergono... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Temi più discussi: Focus di Federalberghi: Sostenibilità fondamentale; Federalberghi Toscana riunisce a Pisa il mondo del turismo: focus su sostenibilità, economia circolare e futuro dell’ospitalità; Forum del Turismo del Tigullio, debutto sold out e focus sul futuro del settore; Sostenibilità sempre più strategica, presentata a Pisa la nuova ricerca.
#Turismo | Oggi alla Sant'Anna il focus su sostenibilità, economia circolare e futuro dell'ospitalità Toscana - La Nazione | Federalberghi Toscana | Daniele Barbetti #rasse facebook
Focus di Federalberghi: Sostenibilità fondamentaleLa ricerca condotta dalla Scuola Superiore Sant’Anna evidenzia come gli obblighi ambientali siano ormai intesi come leva della competitività. lanazione.it
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Federalberghi Toscana riunisce a Pisa il mondo del turismo: focus su sostenibilità, economia circolare e futuro dell’ospitalitàConvegno di Federalberghi Toscana il 26 maggio alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, tema: economia circolare e sostenibilità nel turismo toscano. maremmanews.it