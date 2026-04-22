Sostenibilità Meggetto Legambiente | Comunicazione è fondamentale

Legambiente ha ribadito l'importanza della comunicazione nel suo operato, sottolineando che questa attività non riguarda soltanto i soci ma rappresenta un aspetto centrale della propria politica. La sostenibilità, secondo quanto dichiarato, viene promossa attraverso strumenti di comunicazione mirati e costanti. La posizione è stata condivisa da un rappresentante dell’associazione, che ha evidenziato come la trasparenza e la diffusione di informazioni siano elementi fondamentali per il loro approccio.

(Adnkronos) – "Legambiente nella sua storia quello che ha sempre pensato di dover mettere in campo è la comunicazione: non facciamo solo le cose per i nostri soci, la comunicazione è una parte fondamentale". Così Barbara Meggetto, presidente Legambiente Lombardia, in occasione della prima conferenza nazionale 'Sostenibilità e giornalismo responsabile', promossa da Conai, questa mattina a Milano. Meggetto spiega che "non è facile, per esempio, ottenere le informazioni: spesso ci scontriamo, anche sui grandi temi, su chi ci dà l'informazione corretta. E' un compito difficile se vogliamo dire cose corrette che hanno a che fare con un dato scientifico".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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