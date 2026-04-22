Sostenibilità Capuano Conai | Giornalismo fondamentale per sistema

Da iltempo.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sistema di gestione degli imballaggi si basa su tre componenti principali: le istituzioni, le imprese coinvolte nella produzione, utilizzo e riciclo degli imballaggi, e i cittadini che contribuiscono alla raccolta differenziata. Questa struttura, descritta da un rappresentante di Conai, evidenzia l’importanza di un approccio condiviso per promuovere la sostenibilità. La collaborazione tra questi attori è fondamentale per garantire un ciclo di riciclo efficiente e responsabile.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Conai, il sistema consortile, si fonda su tre gambe: ci sono le istituzioni, le imprese - tutte quelle che producono gli imballaggi, quelle che li utilizzano, tutte quelle che fanno il riciclo - e ci sono i cittadini che aiutano a fare la raccolta differenziata. Ecco, oggi potremmo aggiungere una quarta gamba, che c'è sempre stata, ma lo diciamo in modo più esplicito, che è il mondo del giornalismo che è fondamentale per tenere anche incollate le altre tre. Quindi un tavolino a tre gambe è solido, un tavolino a quattro è ancora più solido per il futuro". Così Ignazio Capuano, presidente Conai, in occasione della prima conferenza nazionale 'Sostenibilità e giornalismo responsabile', questa mattina a Milano.🔗 Leggi su Iltempo.it

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