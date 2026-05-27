Sei cittadini italiani sono stati fermati in Libia e sono stati rimpatriati in Italia. Un gruppo di italiani ha dichiarato di essere in buona salute, ma ha espresso preoccupazione per i compagni arrestati, che non hanno più contatti da quattro giorni. La notizia riguarda un episodio di arresto in Libia, con i sei italiani che sono stati successivamente rilasciati e rientrati nel paese. La situazione dei compagni ancora detenuti rimane sconosciuta.

“Noi stiamo bene, ovviamente siamo estremamente preoccupati per i nostri compagni e compagne che non sentiamo ormai da quattro giorni, perché quella che è avvenuta è stata una vera e propria cattura”. È il drammatico racconto di Sara Suriano, tra i sei italiani della carovana di terra della Flotilla fermata in Libia. Suriano faceva parte di un convoglio di circa 300 persone in rappresentanza di 25 paesi che voleva recarsi a Gaza per portare aiuti umanitari. Il suo gruppo fermo al confine tra la Libia dell’ovest e la Libia dell’est si è poi diviso per andare a trattare il passaggio del convoglio. La delegazione – con due italiani – incaricata della trattativa è stata poi trattenuta e di loro ad oggi ancora non si hanno notizie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, sei italiani fermati in Libia rientrano in Italia: “Paura per i compagni arrestati”

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ATTACCATI IN LIBIA, RIENTRANO IN ITALIA GLI ATTIVISTI DELLA FLOTILLA: È STATA UNA VERA CATTURA

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