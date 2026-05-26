Sette attivisti italiani appartenenti al convoglio terrestre della Global Sumud Flotilla sono rientrati in Italia da Sirte. L’arrivo è previsto per domani a Roma. Restano ancora in Libia dieci volontari che sono stati fermati dalle autorità locali, e si attende notizia sul loro stato e sulle eventuali misure adottate.

Novità sulla missione dellaGlobal Sumud Flotillache puntava ad aprire un varco umanitario verso Gaza attraverso laCirenaica. Il convoglio di terra comprendeva250 personeprovenienti da diversi Paesi. Dopo 8 giorni di attesa aSirte, una delegazione in avanscoperta, formata da due mezzi e una decina di attivisti, ha varcato il confine traLibia occidentale e Libia orientaleper intavolare una trattativa diretta con il governo del generaleHaftar. Dopo essere stati invitati dalle autorità a procedere oltre il confine, dei due mezzi si sono perse le tracce. Stando a quanto si apprende da fonti informate dei fatti, i due attivisti italiani tra i 10 in avanscoperta sarebbero stati trasferiti aBengasie, trattati comepossibili clandestini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Flotilla, Land Covoy: 7 italiani rientrano in Italia da Sirte, si attendono notizie per i 10 volontari fermati in Libia

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