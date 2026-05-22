Tre attivisti italiani sono stati rilasciati dopo essere stati detenuti in quello che definiscono un campo di concentramento su una nave militare nel porto di Ashdod. Durante l’assalto alla flottiglia, gli israeliani hanno sparato due volte, ferendo una cittadina francese. Gli attivisti riferiscono di aver subito torture durante il periodo di detenzione e descrivono le condizioni come estremamente dure, con container e filo spinato che delimitavano il loro spazio.

Ancona, 22 maggio 2026 – «In mare gli israeliani hanno sparato due volte, ferendo una francese. Siamo stati portati su una nave militare nel porto di Ashdod dove è stato allestito un vero e proprio campo di concentramento, fatto di container e filo spinato». Lo ha dichiarato all’aeroporto di Istanbul Vittorio Sergi, attivista senigalliese del coordinamento Marche per la Palestina e membro della Flotta della Resistenza Globale (Global Sumud Flotilla – GSF). Sergi e gli altri attivisti, tra cui altri due marchigiani, Marco Montenovi di Ancona e Maurizio Menghini di Senigallia, sono stati rilasciati ieri dal centro di detenzione israeliano di Ktziot e successivamente espulsi dal paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assalto alla Flotilla, liberati i 3 nostri attivisti: “Campo di concentramento, abbiamo subito torture”

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