Flotilla Nordio tentato dal nuovo strappo con Israele | le strade per lasciar passare la richiesta di rogatoria dei pm

Venerdì scorso, la richiesta di rogatoria per le indagini sulle violenze denunciate dagli attivisti della prima Flotilla è arrivata in via Arenula. Il ministro della Giustizia sta valutando la possibilità di un nuovo allontanamento dall’accordo con Israele. Le strade legali aperte prevedono diverse opzioni per far passare la richiesta, tra cui l’uso di strumenti giudiziari per ottenere la cooperazione internazionale. La decisione finale non è ancora stata presa.

La domanda di rogatoria per indagare sulle violenze denunciate dagli attivisti della prima Flotilla è arrivata venerdì scorso in via Arenula. I pm Lucia Lotti e Stefano Opilio sono titolari di entrambi i fascicoli nati dalle denunce di violenze degli attivisti fermati in mare e portati nel porto di Ashdod, prima ad ottobre 2025 e quindi a maggio 2026. Per quelle di due settimane fa hanno ovviamente il video postato dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben Gvir, che quindi può essere acquisito come prova. Le inchieste. Per le denunce di violenza presentate dagli attivisti italiani che facevano parte della prima flotilla, inclusi diversi parlamentari, i pm romani si sono invece basati sulle testimonianze depositate dagli avvocati della Global Sumud Flottilla e dai verbali raccolti dai carabinieri del Ros. 🔗 Leggi su Open.online

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