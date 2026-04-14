Flotilla la Procura di Roma indaga per tortura e manda rogatoria ad Israele

La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla vicenda di una flottiglia coinvolta in un episodio che potrebbe configurare reati di tortura. Attualmente, gli investigatori stanno lavorando contro ignoti, con il pubblico ministero che ha anche ipotizzato i reati di rapina e altri ancora, come sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio. La procura ha inoltre inviato una rogatoria alle autorità israeliane per ottenere ulteriori informazioni.

Al momento, si indaga contro ignoti. Nell'indagine, il pm Stefano Opilio, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi, procede anche per rapina, mentre erano già state ipotizzate le accuse di sequestro di persona e danneggiamento con pericolo di naufragio. Il fascicolo è stato avviato dopo gli esposti presentati dai 36 attivisti italiani che si trovavano a bordo della navi della Flotilla, intercettati dalle forze di Tel Aviv e poi rimpatriati La Procura di Roma, che sta indagando sul sequestro israeliano della Global Sumud Flotilla, contesta anche latortura e la rapina ai danni degli equipaggiche lo scorso ottobre sono stati fermati nel tentativo di consegnare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, la Procura di Roma indaga per tortura e manda rogatoria ad Israele Meloni congela l’accordo di difesa con Israele: “Sospeso il rinnovo automatico”. Flotilla, la procura di Roma contesta anche il reato di torturaVerona, 14 aprile 2026 – Il governo italiano congela l’accordo di Difesa con Israele. Flotilla, la Procura di Roma contesta il reato di torturaLa Procura di Roma contesta anche il reato di tortura nell'indagine avviata dopo una serie di esposti presentati dai 36 attivisti italiani che hanno...