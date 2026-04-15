La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla Global Sumud Flotilla per Gaza, contestando anche il reato di tortura ai danni degli attivisti italiani coinvolti. Dopo le denunce presentate da 36 persone, le autorità italiane stanno considerando ulteriori azioni legali, tra cui una rogatoria internazionale rivolta a Israele. La vicenda riguarda l’assalto alla flottiglia e le modalità di trattamento dei partecipanti durante le operazioni.

Dopo le denunce dei 36 attivisti italiani, la Procura di Roma aggiunge il reato di tortura e valuta una rogatoria a Israele: si apre un caso giudiziario delicato La procura di Roma ha contestato anche il reato di tortura contro ignoti nel fascicolo che riguarda l'abbordaggio della Global Sumu.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Global Sumud Flotilla per Gaza, contestato anche reato di tortura dalla procura di Roma, pronta rogatoria a Israele

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