Flotilla gli attivisti a Roma Si muove l’Antiterrorismo

L’Antiterrorismo sta valutando le audizioni di attivisti coinvolti nel caso della Flotilla a Roma, per ricostruire i dettagli di fermi, violenze e trasferimenti in Libia.

Sono rientrati in Italia i sei attivisti della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla coinvolti nell’attacco nel deserto libico. Ma il loro ritorno non chiude la vicenda. La sposta sul terreno delle verifiche investigative. L’Antiterrorismo italiano valuta infatti di ascoltarli per ricostruire quanto accaduto in Libia, dove la carovana umanitaria diretta verso Gaza è stata bloccata tra fermi, pressioni militari e un attacco a Sirte. La missione era partita dalla Mauritania nei primi giorni di maggio 2026. Circa 300 attivisti provenienti da 28 Paesi, tra cui 13 italiani, avevano l’obiettivo di raggiungere il valico di Rafah per consegnare aiuti alla popolazione di Gaza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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