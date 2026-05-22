Roma tornano gli attivisti della Flotilla | arrivo a Fiumicino e corteo

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, alcuni attivisti della Flotilla sono tornati e sono stati fermati dalle autorità israeliane durante la loro partenza. All'aeroporto di Fiumicino si sono radunati per un corteo, mentre i membri del gruppo avevano già organizzato una protesta a Montecitorio. Le autorità hanno identificato alcuni di loro e li hanno accompagnati fuori dall’aeroporto. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno partecipato all'evento di protesta nel centro della capitale, collegando le azioni svolte in aeroporto con quelle già in corso in Parlamento.

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? Domande chiave Chi sono i membri della flotta fermati dalle autorità israeliane?. Come hanno coordinato la protesta a Montecitorio con l'arrivo a Fiumicino?. Perché i manifestanti hanno usato stoviglie e tamburi davanti al Parlamento?. Quali saranno le reazioni delle istituzioni italiane dopo questo arrivo?.? In Breve 16 attivisti della Global Sumud Flotilla atterrati a Fiumicino venerdì dopo il volo da Eilat. Manifestazione a Montecitorio con il giornalista Mantovani e il deputato Carotenuto. Presidio Un urlo per la Palestina con il rap di Mascini di Assalti frontali. Issa, presidente Movimento Studenti Palestinesi, parla durante il comizio a Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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