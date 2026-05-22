Flotilla arrivati tra Roma e Milano gli attivisti italiani
Nella notte, alcuni attivisti italiani coinvolti nella Global Sumud Flotilla per Gaza sono giunti tra Roma e Milano. Sono stati rilasciati dalle autorità israeliane e sono arrivati poco dopo le 23. La loro presenza si inserisce nel contesto delle operazioni di rilascio e rientro dei partecipanti al progetto di solidarietà. Fino a quel momento, gli attivisti avevano trascorso alcune settimane in Israele, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del rilascio.
Una parte degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dalle autorità israeliane, sono arrivati poco dopo le 23.00 di giovedì all’aeroporto di Roma Fiumicino da Istanbul, poi gli ultimi a Malpensa. Nella capitale turca erano giunti nel tardo pomeriggio a bordo di uno dei tre voli charter della Turkish decollati da Eilat con tutti gli altri attivisti di vari Paesi che avevano partecipato alla Flotilla. Ad attendere i 16 attivisti arrivati a Roma, un gruppo di parenti e amici con bandiere della Palestina. Dopo mezzanotte invece sono arrivati a Malpensa altri due attivisti italiani. “Hanno raccontato che sono stati... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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