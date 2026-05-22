Flotilla arrivati tra Roma e Milano gli attivisti italiani

Nella notte, alcuni attivisti italiani coinvolti nella Global Sumud Flotilla per Gaza sono giunti tra Roma e Milano. Sono stati rilasciati dalle autorità israeliane e sono arrivati poco dopo le 23. La loro presenza si inserisce nel contesto delle operazioni di rilascio e rientro dei partecipanti al progetto di solidarietà. Fino a quel momento, gli attivisti avevano trascorso alcune settimane in Israele, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del rilascio.

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Una parte degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dalle autorità israeliane, sono arrivati poco dopo le 23.00 di giovedì all’aeroporto di Roma Fiumicino da Istanbul, poi gli ultimi a Malpensa. Nella capitale turca erano giunti nel tardo pomeriggio a bordo di uno dei tre voli charter della Turkish decollati da Eilat con tutti gli altri attivisti di vari Paesi che avevano partecipato alla Flotilla. Ad attendere i 16 attivisti arrivati a Roma, un gruppo di parenti e amici con bandiere della Palestina. Dopo mezzanotte invece sono arrivati a Malpensa altri due attivisti italiani. “Hanno raccontato che sono stati... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, arrivati tra Roma e Milano gli attivisti italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Flotilla, a Milano presidio per Saif e Thiago: Responsabilità dello Stato italiano Sullo stesso argomento Flotilla, arrivati tra Roma e Milano gli ultimi attivisti italianiUna parte degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dalle autorità israeliane, sono arrivati poco dopo le 23. Arrivati a Roma gli attivisti italiani della Flotilla per Gaza, rilasciati da IsraeleSono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal governo israeliano. Flotilla, espulsi da Israele gli attivisti: arrivati in Turchia. La mossa dell’Italia: Sanzioni Ue contro Ben Gvir. Il vicepremier Tajani annuncia la richiesta all'Ue. La procura di Roma indaga sugli abusi: acquisito anche il video del ministro. x.com Global Sumud Flotilla: rientrati gli italiani rilasciati da IsraeleROMA Una parte degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, rilasciati dalle autorità israeliane, sono arrivati poco dopo le 23.00 all’aeroporto di Roma Fiumicino da Istanbul. Nella ... corrieredellacalabria.it Flotilla, arrivati tra Roma e Milano gli ultimi attivisti italianiGli attivisti della Flotilla Gaza tornati in Italia raccontano violenze, molestie sessuali e trattamenti disumani da parte delle autorità israeliane ... ilfattoquotidiano.it