Una flottiglia di terra diretta verso Gaza con aiuti, ambulanze e case mobili ha perso i contatti con dieci attivisti, tra cui due italiani. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore e ha generato preoccupazione tra le autorità. La situazione si concentra ora sulla ricerca dei partecipanti scomparsi e sulla verifica delle condizioni lungo il percorso. La tensione cresce in Libia, dove si sono verificati i primi segnali di allarme.

Sale la tensione intorno alla flotilla di terra diretta verso Gaza con un carico di aiuti, ambulanze e case mobili. Una decina di attivisti del Global Sumud Land Convoy risulta irreperibile dopo aver superato l’area di Sirte ed essere entrata nella zona della Libia orientale controllata dalle autorità vicine al generale Haftar. Tra loro ci sarebbero anche due italiani, un pugliese e una piemontese. L’allarme è stato lanciato dalla portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, secondo cui il timore è che il gruppo possa essere stato arrestato dopo essere stato autorizzato a varcare il confine per una trattativa sul passaggio del convoglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Flotilla di terra, allarme in Libia: persi i contatti con dieci attivisti, tra loro due italiani

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