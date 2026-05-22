Flotilla attivisti atterrati la notte scorsa a Fiumicino | Vissute ore di botte sevizie e torture

La notte scorsa, alcuni attivisti italiani della Global Sumud Flotilla sono atterrati all’aeroporto di Fiumicino dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Essi hanno riferito di aver subito ore di violenze, sevizie e torture durante il periodo di detenzione. La versione fornita dagli attivisti descrive un trattamento duro e prolungato, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sulle circostanze del loro arresto e rilascio. La vicenda è stata riportata dai media italiani e internazionali.

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E’ atterrata a Fiumicino la notte scorsa una parte degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, dopo il rilascio da parte delle autorità di Israele. Gli attivisti – molti dei quali con lividi ed escoriazioni, e con indosso ancora le tute per la detenzione – sono arrivati da Istanbul, dove erano stati trasferiti prima di essere imbarcati direzione Italia su voli Turkish Airlines. Ad attendere gli attivisti in aeroporto numerose persone, molte con bandiere palestinesi. “Noi siamo stati sotto tiro sin dalle fasi dell’abbordaggio, almeno due persone sono state colpite dai cecchini che prendevano la mira per fare male. Hanno iniziato a sparare sulle barche in fase d’abbordaggio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, attivisti atterrati la notte scorsa a Fiumicino: "Vissute ore di botte, sevizie e torture" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Flotilla, attivisti atterrati la notte scorsa a Fiumicino: Vissute ore di botte, sevizie e torture Sullo stesso argomento Assalto alla Flotilla, liberati i 3 nostri attivisti: “Campo di concentramento, abbiamo subito torture”Ancona, 22 maggio 2026 – «In mare gli israeliani hanno sparato due volte, ferendo una francese. Flotilla, rientrati a Fiumicino gli attivisti italiani – La direttaAlcuni attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati nei giorni scorsi da Israele in acque internazionali e portati in carceri israeliane,... PRO-PALLE ATTERRATI E INCENSATI. BRAVI, URLA LA GENTE. MA BRAVI DI COSA? PER AVERE FATTO LA CROCIERA A BASE DI ALCOL E DROGHE? Guardo i video degli attivisti della Flotilla giunti a Fiumicino e a Malpensa. Applausi, complimenti, l x.com Attivisti della flotilla global sumud arrivano a Istanbul con gravi lividi dopo il rilascio. reddit Flotilla, attivisti atterrati la notte scorsa a Fiumicino: Vissute ore di botte, sevizie e torture(LaPresse) E' atterrata a Fiumicino la notte scorsa una parte degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, dopo il rilascio da parte delle autorità di Israele. Gli attivisti ... ilmattino.it Flotilla, tornano gli attivisti: Siamo stati torturati dagli israeliani. Abusi sessuali sulle donneCalci, pugni, abusi, violenze sessuali. Nessuno è stato risparmiato, neppure gli attivisti più anziani. Catene, manette e mitra spianati. Poca acqua e solo pane. Sono atterrati ... ilgazzettino.it