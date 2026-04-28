Domenica è calato il sipario sul campionato di Eccellenza girone "A". Questi i verdetti finali. La Lucchese ha vinto con 67 punti, frutto di 18 vittorie, 13 pareggi ed una sconfitta (quella di Cecina). 45 i gol realizzati dai rossoneri a fronte dei 15 subìti. Il Viareggio ha chiuso al secondo posto, con 60 punti ed è andato direttamente alla finale play-off del girone. Alla semifinale Zenith Prato e Cecina. Ai play-out: Massese, San Giuliano, Pro Livorno e Larcianese. E’ retrocesso direttamente in Promozione il Cenaia. Tornando al congedo dei rossoneri contro il Fucecchio, di fronte a quasi 1800 spettatori, due gli aspetti da sottolineare: i...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - I programmi della nuova stagione. La "troika" rossonera già al lavoro per la "D"

Notizie correlate

Milan, Allegri sulle orme di Ancelotti: il dato che fotografa la stagione rossoneraIl Milan batte il Torino 3-2 nella 30ª giornata di Serie A e conquista la 18ª vittoria stagionale, ma oltre ai tre punti c’è un dato che racconta...

Endrick, l’agente non ha dubbi: «La decisione è già stata presa, tornerà al Real Madrid alla fine della stagione»Pulisic Milan, rinnovo in stallo: occhio al pericolo Premier League! Il piano di Allegri rischia di saltare Rinnovo McKennie, permane lo stallo:...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Lucchese, ultima festa al Porta Elisa poi c’è la Supercoppa; Poggibonsi si prepara a celebrare San Lucchese; Lucchese, passerella al Porta Elisa prima della Supercoppa: Pirozzi lancia i giovani; La Cgil lucchese rende omaggio al primo segretario Adolfo Frediani.

Lucchese - Pronta per la passerella finale. Ultima al Porta Elisa domani per i rossoneriLa squadra farà festa con il pubblico per la conquista della serie D. Pirozzi però vuol far bella figura anche contro il Fucecchio ... sport.quotidiano.net

Lucchese Calcio, la prossima serie D sarà grandi firme fra nobili decadute, grandi piazze e progetti consolidati facebook