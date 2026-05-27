Una funzionaria ha dichiarato di essere stata costretta a scrivere un libro per denunciare una situazione senza precedenti nella storia della Repubblica. La commissione di vigilanza è accusata di essere sotto ricatto da parte della maggioranza. Un rappresentante della Rai ha affermato che l’azienda deve tutelare l’indipendenza, non il pluralismo. La funzionaria ha riferito di aver vissuto una pressione che l’ha portata a raccontare quanto accaduto.

“Sono stata quasi costretta a scrivere questo libro perché ho dovuto denunciare una storia che non si era mai vista nella storia della nostra Repubblica”. Inizia così il suo intervento Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai dal palco della presentazione del suo libro ‘C’era una volta la Rai’. “Una commissione parlamentare, che rappresenta tutti i cittadini, bloccata, sotto ricatto per volontà della maggioranza”. La presentazione del libro che cade nel giorno in cui l’audizione in Senato, del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in merito alla riforma della tv di Stato è stata sconvocata all’ultimo momento e rinviata al 10 giungo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Floridia: “Commissione di vigilanza sotto ricatto della maggioranza”. Ranucci: “La Rai deve tutelare l’indipendenza non il pluralismo”

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