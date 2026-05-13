Giachetti in sciopero della fame da giorni per lo stallo in commissione di Vigilanza Rai Ranucci | Preoccupato seriamente per la sua salute

Da diversi giorni, il deputato di Italia Viva ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il blocco che si registra nella Commissione di Vigilanza Rai. La Commissione, incaricata di vigilare sull’ente radiotelevisivo, non ha ancora raggiunto un accordo, secondo quanto riferito dal parlamentare, a causa di un presunto intervento del centrodestra. Un collega ha espresso preoccupazione per le condizioni di salute di Giachetti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui