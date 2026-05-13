Giachetti in sciopero della fame da giorni per lo stallo in commissione di Vigilanza Rai Ranucci | Preoccupato seriamente per la sua salute

Da today.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da diversi giorni, il deputato di Italia Viva ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il blocco che si registra nella Commissione di Vigilanza Rai. La Commissione, incaricata di vigilare sull’ente radiotelevisivo, non ha ancora raggiunto un accordo, secondo quanto riferito dal parlamentare, a causa di un presunto intervento del centrodestra. Un collega ha espresso preoccupazione per le condizioni di salute di Giachetti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti è in sciopero della fame dallo scorso 5 maggio per protestare contro lo stallo totale della Commissione di Vigilanza Rai, un organo di garanzia che Giachetti considera ormai sotto “occupazione militare” da parte del cenrtrodestra. Una protesta.🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Giachetti non mangia da giorni, Ranucci "seriamente preoccupato": perché il deputato fa lo sciopero della fameLo sciopero della fame di Roberto Giachetti per sbloccare la Vigilanza Rai ha allarmato Sigfrido Ranucci.

Vigilanza Rai, Giachetti in sciopero della fame da 9 giorni a causa dello stallo: “Pronto a nuove proteste”Dopo nove giorni di sciopero della fame, il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti denuncia la paralisi della Commissione di Vigilanza e il...

Temi più discussi: Stallo in vigilanza Rai, Giachetti in sciopero della fame: No a bandiera bianca delle istituzioni; Commissione Vigilanza Rai: Roberto Giachetti in sciopero della fame (5.05.2026); Giachetti in sciopero della fame per lo sblocco immediato della Commissione Vigilanza Rai; Giachetti: La paralisi della Vigilanza è una ferita alla democrazia. Perchè ho iniziato lo sciopero della fame.

vigilanza rai giachetti in sciopero dellaVigilanza Rai, Giachetti in sciopero della fame da 9 giorni a causa dello stallo: Pronto a nuove protesteDopo nove giorni di sciopero della fame, il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti denuncia la paralisi della Commissione di Vigilanza e il mancato ... fanpage.it

vigilanza rai giachetti in sciopero dellaGiachetti non mangia da giorni, Ranucci seriamente preoccupato: perché il deputato fa lo sciopero della fameIl deputato Giachetti prosegue lo sciopero della fame per la Commissione di vigilanza Rai: Ranucci è preoccupato per le sue condizioni di salute ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web