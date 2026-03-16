Paolo Di Canio ha spiegato i motivi per cui il gol di Conceicao è stato annullato durante la partita. Il direttore di gara ha deciso di non convalidare la rete, nonostante le proteste di alcuni giocatori. Di Canio ha dichiarato di considerare il gol valido e di dare tutta la vita questa rete, anche se non è stata riconosciuta ufficialmente.

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© Juventusnews24.com - Gol annullato Conceicao, Di Canio spiega: «Io lo dò tutta la vita questo gol, ma non è stato convalidato per questo motivo»

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