Dopo la partita, il centrocampista ha dichiarato che il risultato raggiunto rappresentava l’obiettivo principale della squadra, anche se avevano altri traguardi in mente. Ha aggiunto che in una competizione ci sono occasioni in cui si devono lasciare da parte alcuni obiettivi per concentrarsi su altri. La sua frase si riferisce alla soddisfazione per il risultato ottenuto, pur mantenendo consapevolezza delle priorità stabilite prima della partita.

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© Calcionews24.com - Barella non ha dubbi: «Questo era il nostro obiettivo, ne avevamo altri ma qualcosa puoi lasciare per strada»

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