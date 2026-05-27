Flop Milan c’è un momento della stagione in cui è crollato tutto | l’analisi della Gazzetta

Notizia in breve

Il Milan non si è qualificato alla prossima Champions League. La Gazzetta dello Sport analizza il calo della squadra, evidenziando un momento critico nella stagione in cui il rendimento è drasticamente peggiorato. La squadra ha perso punti chiave, compromettendo la qualificazione, e ha subito una serie di sconfitte che hanno segnato la fine del percorso europeo. Il calo si è verificato in un periodo specifico, determinante per il risultato finale.