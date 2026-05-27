Flop Milan c’è un momento della stagione in cui è crollato tutto | l’analisi della Gazzetta
Il Milan non si è qualificato alla prossima Champions League. La Gazzetta dello Sport analizza il calo della squadra, evidenziando un momento critico nella stagione in cui il rendimento è drasticamente peggiorato. La squadra ha perso punti chiave, compromettendo la qualificazione, e ha subito una serie di sconfitte che hanno segnato la fine del percorso europeo. Il calo si è verificato in un periodo specifico, determinante per il risultato finale.
Il Milan non si è qualificato per la prossima edizione della Champions League: l'analisi del momento in cui il Diavolo è imploso. Il Milan, guidato nell'ultima stagione da Massimiliano Allegri, non si è qualificato per la prossima edizione della Champions League: l'analisi del momento in cui il Diavolo è imploso nell'approfondimento dei giornalisti de 'La Gazzetta dello Sport' durante l'ultima puntata del podcast 'La Tripletta'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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