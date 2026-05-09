Nell'ultima puntata del podcast Blitz de La Gazzetta dello Sport si discute del possibile futuro di Massimiliano Allegri come allenatore del Milan. La trasmissione analizza le panchine delle squadre di Serie A, concentrandosi sulle eventuali decisioni riguardanti il tecnico toscano. Non sono stati annunci ufficiali o conferme da parte del club, e la questione rimane aperta.

Nell'ultima puntata di Blitz, podcast de 'La Gazzetta dello Sport', si parla anche del futuro di Massimiliano Allegri al Milan. Nell'ultima puntata di Blitz, podcast de 'La Gazzetta dello Sport' dedicato al calciomercato, Fabiana Della Valle, Marco Guidi e Matteo Brega hanno parlato anche dei possibili cambi sulle panchine in Serie A. Il punto anche su Massimiliano Allegri e il Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri resterà il tuo allenatore? L’analisi di Gazzetta sulle panchine della Serie A

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