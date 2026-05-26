Nell'ultima puntata della Tripletta è stata analizzata la stagione del Milan, evidenziando un calo significativo delle prestazioni. La squadra ha attraversato un momento di crisi che ha portato a un crollo dei risultati. La valutazione si concentra su come le prestazioni siano cambiate nel corso del campionato, identificando un punto di rottura. L’episodio completo è disponibile su YouTube.

Nell'ultima puntata della Tripletta ( guarda l'episodio completo su YouTube ) abbiamo valutato tutte le squadre di Serie A dal primo all’ultimo posto: qui una parte della nostra analisi sul Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Flop Milan, c'è un momento della stagione in cui è crollato tutto

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